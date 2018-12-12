انت الان تتابع موضوع النزيف الغزير: المديد بالدورة الشهرية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الدورة الشهرية عبارة عن مجموعة من التغيرات الفسيولوجية التي تحدث للمرأة خلال سن البلوغ وفي الطبيعي تبدأ مرحلة الدورة الشهرية عند المراة بداية من عمر ثماني سنوات أو 12 عام وتستمر حتى موعد انقطاع الدورة الشهرية على حسب الجسم، ويتم حساب موعد الدورة الشهرية من اليوم الأول لنزول الطمث وحتى اليوم الأول للطمث الذي يليه ومتوسط طول الدورة الشهرية هو 28 يوم.

النزيف الغزير خلال الدورة الشهرية

يعد النزيف الغزير خلال فترة الدورة الشهرية على أنه نزيف الحيض ومن الممكن أن يكون ذلك النزيف غزير خلال فترة الدورة الشهرية ومن الممكن أن تمتد فترة الطمث لدى السيدات لمدة قد تزيد عن أسبوع الأمر الذي يؤثر سلبا على نشاط المرأة والحياة اليومية الخاصة بها على وجه عام.

أعراض الدورة الشهرية الغزيرة

من الممكن أن تلاحظ المرأة الغزاة في الدورة الشهرية منذ المرة الأولى لنزول الدورة الشهرية، وهنا من الأفضل أن يتم مراجعة الطبيب المعالج عند حدوث الكثير من المضاعفات على المرأة نتيجة ذلك النزيف فمن الممكن أن يؤدى إلى حدوث فقر دم أو إعياء شديد ومن بين أشهر الأعراض التي تظهر على المرأة نتيجة غزارة الدورة الشهرية ما يلي.

1- أن تقوم المرأة بتغيير الفوط الصحية مرة كل ساعة على مدار اليوم ولعدة أيام متتالية الأمر الذي يدل على النزيف الغزير.

2- التعرض إلى التشنجات المؤلمة ومن ثم عدم قدرة المرأة على القيام بالكثير من الأمور والنشاطات اليومية المعتادة عليها.

3- أن تعاني المرأة من تجلطات دموية في النزيف الذي ينزل من الرحم خلال الدورة الشهرية.

4- زيادة طول فترة الحيض والتي من الممكن أن تمتد في الكثير من الأحيان لفترة أطول من أسبوع.

أسباب غزارة الطمث

يوجد الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى غزارة الطمث والتي من بينها ما يلي.

1- خلل في الهرمونات حيث أن الدورة الشهرية الطبيعية يحدث خلالها توازن بين كل من الاستروجين والبروجيسترون عملا على تنظيم الكثير من الأمور داخل جسم المرأة والتي من بينها بطانة الرحم وفي حالة حدوث خلل في تلك الهرمونات فإن بطانة الرحم من الممكن أن تنمو بشكل مفرط الأمر الذي يؤدى إلى حدوث نزيف.

2- حدوث ضعف في المبيض حيث أن ضعف المبايض من الممكن أن يؤثر على حدوث الاباضة خلال فترة الدورة الشهرية ومن ثم عدم إفراز البروجيسترون الأمر الذي يؤدى إلى حدوث خلل في توازن الهرمونات في الجسم.

3- الأورام الحميدة أيضا من بين المسببات لغزارة في الدورة الشهرية ومن بين تلك الأورام الأورام الليفية الحميدة.

4- مشكلة العضال الغدي وهو ما يحدث ألم شديد خلال فترة الطمث ونزيف الدورة الغزير أيضا.

5- تركيب اللوب فتعد غزارة الدورة واحدة من بين الأعراض الجانبية لتركيب اللوب.

6- مضاعفات ما بعد الحمل فمن الممكن أن يتسبب الحمل في الكثير من المشاكل من بينها غزارة الدورة الشهرية.

7- سرطان الرحم أيضا من المسببات الرئيسية في النزيف خلال فترة الدورة الشهرية وعلى المرأة مراجعة الطبيب على الفور وأخذ مسحة من عنق الرحم لفحصها.

8- بعض الأدوية أيضا من الممكن أن يكون لها أعراض جانبية من بينها زيادة نزول الدورة الشهرية وغزارة بها.

عوامل تحدد طريقة علاج نزيف الطمث

لمعالجة نزيف الدورة الشهرية من الأفضل النظر أولا إلى عدة عوامل من أج البحث عن الطريقة المثالية للتخلص من النزيف ومن بين تلك العوامل ما يلي.

1- التاريخ المرضي للمرأة المصابة.

2- ما هو المسبب الرئيسي لذلك النزيف.

3- ما هي قدرة المرأة في الاستجابة إلى الأدوية التي يتم وصفها لها.

4- تأثير النزيف على حياة المرأة العادية.

5- الرغبة في الإنجاب مرة أخرى أو الإنجاب بشكل عام.