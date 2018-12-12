انت الان تتابع موضوع تعريف المضافات الغذائية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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أن المضافات الغذائية هي كل ما يتم إضافته إلى الأطعمة المختلفة ولا يزيد من قيمته الغذائية ولكنه يعطيه المظهر الجيد ليجذب الانتباه له، ويتم وضع المضافات الغذائية على الطعام بنسبة قليلة ولا يعتبر ما يتم وضعه على الأطعمة من فيتامينات وغيرها من المضافات الغذائية.

معلومات عن المضافات الغذائية

التعريف الدولي للمضافات الغذائية هي تلك المواد التي يتم وضعها على الطعام بهدف تخزينه لأطول فترة ممكنه أو لإعطاء الطعام قوام مختلف ولا تزيد من القيمة الغذائية ولا يتم الأخذ في الاعتبار الفيتامينات التي يتم وضعها على الطعام ويتم الأخذ في الاعتبار المواد الكيميائية التي تتسرب إلى الطعام وتلك المواد الغذائية لا يتم استهلاكها كغذاء ولا يتم استخدامها كمكون غذائي سواء إن كان لها قيمة غذائية أو لا.

حالات مسموح بها إضافة المضافات الغذائية

يوجد الكثير من الحالات التي يتوج بها استخدام المواد الغذائية والتي من بينها ما يلي.

1- رفع القيمة الغذائية للغذاء أو من خلال المحافظة على الغذاء لأطول فترة ممكنة ورفع جودته.

2- العمل على تقليل الفقد أو التالف من الغذاء.

3- العمل على زيادة تقبل المستهلكين للمواد الغذائية.

4- أن يتم من خلاله تحسين قابلية الغذاء للحفظ.

5- كما أن المضافات الغذائية تجعل من تحضير الغذاء أكثر يسر وسهولة بسرعة كبيرة.

العوامل التي تمنع وضع المضافات الغذائية

وبالطبع يوجد الكثير من العوامل التي تؤثر في عملية السماح أو منع وضع المكملات الغذائية والتي من بينها ما يلي

1- قدر الضرر الذي يقع على مستهلك ذلك الطعام.

2- حاجة ورغبة المستهلكين في تناول تلك الأطعمة.

3- متطلبات الأمن الغذائي والعمل على وضع صحة المواطن في المقام الأول.

4- توفر العديد من الطرق التحليلية عملا على تنظيم عمليات المراقبة.

حالات ممنوع بها استخدام المضافات الغذائية

وبالطبع يوجد الكثير من الحالات الممنوع فيها استخدام المضافات الغذائية وهي على النحو التالي.

1- في حالة أن كان الهدف من وضع تلك المكملات الغذائية هو أن يتم التغطية على الأخطاء التي قد وقعت بها الشركة المصنعة لتلك الأطعمة.

2- في حالة أن كان الهدف من وراء تلك المضافات أيضا أن يتم إخفاء فساد في الطعام أو حدوث تلف به.

3- في حالة أن كان السبب الرئيسي من وضعها هو العمل على خداع المستهلك فقط لا غير.

4- وأيضا ممنوع استخدام المضافات الغذائية في حالة أن كان وضعها سوف يكون له ضرر كبير على مكونات الطعام أو يجعله يفقد واحد من بين العناصر الغذائية التي يحتوي عليها.

5- في حالة أن كان من الممكن الحصول على المادة المصنعة ولكن بأساليب جيدة تبعد المستهلك عن مخاطر وضع تلك المكملات الغذائية الغير نافعة.

6- ممنوع وضع كميات أكبر من المعتاد عليها أو التي يتحملها الجسم البشري بهدف الحصول على التأثير الجيد للطعام.

في الغالب من الأفضل البحث عن البديل الأمن لتلك المضافات الغذائية أو وضعها وفقا للنسبة المصرح بها من قبل منظمة الصحة العالمية.