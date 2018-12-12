انت الان تتابع موضوع ما هو صمام القلب والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يحتوي القلب على أربعة صمامات – واحدة لكل غرفة في القلب، تحافظ الصمامات على الدم يتحرك في القلب في الاتجاه الصحيح، يقع الصمام التاجي والصمام ثلاثي الشرف بين الأذينين (غرف القلب العليا)، والبطينين (غرف القلب السفلى)، ويقع الصمام الأبهري والصمام الرئوي بين البطينين والأوعية الدموية الرئيسية التي تغادر القلب، وهذه الصمامات مفتوحة للسماح للدم التحرك إلى الأمام من خلال القلب خلال نصف نبضات القلب، إنهم يحافظون على تدفق الدم إلى الوراء خلال النصف الآخر من ضربات القلب، ويحتوي الصمام التاجي والصمام ثلاثي الشرف على رقاقتين، الأبهري له ثلاثة .

صمامات القلب الأربعة

1- صمام ثلاثي الشرفات

يغلق الغرفة العلوية اليمنى (أو الأذين) الذي يحمل الدم القادم من الجسم، ويفتح للسماح لتدفق الدم من الغرفة اليمنى العليا إلى الحجرة اليمنى السفلى (أو من الأذين الأيمن إلى البطين الأيمن)، ويمنع التدفق الخلفي للدم من البطين إلى الأذين عند ضخ الدم من البطين .

2- صمام رئوي

يغلق الغرفة اليمنى السفلى (أو البطين الأيمن)، ويفتح للسماح لضخ الدم من القلب إلى الرئتين (من خلال الشريان الرئوي) حيث سيحصل على الأكسجين .

3- الصمام المتري

يغلق الغرفة العلوية اليسرى (أو الأذين الأيسر) لجمع الدم الغني بالأكسجين القادم من الرئتين، ويفتح للسماح للدم بالمرور من الجانب الأيسر العلوي إلى الجانب الأيسر السفلي (أو من الأذين الأيسر إلى البطين الأيسر ) .

4- الصمام الأورطي

يغلق الغرفة اليسرى السفلية التي تحمل الدم الغني بالأكسجين قبل ضخه إلى الجسم، ويفتح ليسمح للدم بمغادرة القلب (من البطين الأيسر إلى الشريان الأورطي وإلى الجسم) .

كيف تعمل الصمامات

فالصمامات الأربعة تفتح وتغلق للسماح بتدفق الدم عبر القلب، وتوضح الخطوات أدناه كيفية تدفق الدم عبر القلب وتصف كيفية عمل كل صمام للحفاظ على حركة الدم .

1- فتح الصمامات الثلاثية الشرفات

يتدفق الدم من الأذين الأيمن إلى البطين الأيمن من خلال الصمام الشرياني المفتوح ، ومن الأذين الأيسر إلى البطين الأيسر من خلال الصمام التاجي المفتوح .

2- إغلاق الصمام الثلاثي والصمامات التاجية

عندما يمتلئ البطين الأيمن ، يغلق الصمام الثلاثي ويمنع تدفق الدم إلى الوراء في الأذين الأيمن عندما يتقلص البطين، وعندما يمتلئ البطين الأيسر ، يغلق الصمام التاجي ويبقي الدم من التدفق إلى الوراء في الأذين الأيسر عند انقباض البطين .

3- فتح صمام القلب والأبهري

عندما يبدأ البطين الأيمن بالتقلص ، يُجبر الصمام الرئوي على الفتح، ويتم ضخ الدم من البطين الأيمن من خلال الصمام الرئوي إلى الشريان الرئوي إلى الرئتين، وعندما يبدأ البطين الأيسر بالتقلص ، يُجبر الصمام الأبهري على الفتح، ويتم ضخ الدم من البطين الأيسر من خلال الصمام الأبهري في الأبهر، وفروع الأبهر في العديد من الشرايين ويوفر الدم إلى الجسم .

4- إغلاق الصمامات الرئوية والأبهري

عندما ينتهي البطين الأيمن من التقلص ويبدأ في الاسترخاء ، ينغلق الصمام الرئوي، وهذا يجعل الدم يتدفق مرة أخرى إلى البطين الأيمن، وعندما ينتهي البطين الأيسر من التقلص ويبدأ في الاسترخاء ، ينغلق الصمام الأبهري، وهذا يجعل الدم يتدفق مرة أخرى إلى البطين الأيسر .

يتكرر هذا النمط ، مما يؤدي إلى تدفق الدم باستمرار إلى القلب والرئتين والجسم، وتعمل صمامات القلب الأربعة العاملة بشكل طبيعي على التأكد من أن الدم يتدفق بحرية في اتجاه واحد ، وأنه لا يوجد تسرب للخلف .

معلومات عن صمامات القلب

تفصل صمامات القلب الأذين عن البطين ، أو البطين عن وعاء دموي، تقع صمامات القلب حول الحلقات الليفية للهيكل العظمي القلبي، وتشتمل الصمامات على وحدات تحكم ، يتم دفعها للفتح للسماح بتدفق الدم، ثم تغلق بعضها معًا لإغلاق ومنع التدفق العكسي، ويحتوي الصمام التاجي على وحدتين ، بينما يحتوي الآخران على ثلاثة، ويمكن تجميع صمامات القلب البشري في مجموعتين :

1- صمامان أذينيان (AV) يمنعان تدفق الدم من البطينين إلى الأذينين :

أ- صمام ثلاثي الشرف ، يقع بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن.

ب- صمام ثنائي الشرف أو الميترالي ، يقع بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر .

2- صمامان لمنع تدفق الدم في البطين :

أ- الصمام شبه الدائري الرئوي ، الموجود في الفتحة بين البطين الأيمن والجذع الرئوي .

ب- الصمام الأبهري ، الموجود عند الفتح بين البطين الأيسر والشريان الأورطي .