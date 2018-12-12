طريقة إعداد وتحضير كيكة بندق و جبنة و شيكولاتة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

للقالب :2 كوب بسكوت مفروم 3 ملعقة شيكولاتة سايحة 4 ملعقة كبيرة زبدة للحشو :2 كوب زبدة بندق 3 كوب جبنة كريمة كوب سكر بودره طريقة التحضير

* في العجان ضعي الجبنة و زبدة البندق و القليل من السكر البودرة * في بولة اخلطي البسكوت مع زبدة ثم اضيفي الشيكولاتة السايحة * ضعي خليط البسكوت في الصينية ثم ضعي عليه خليط الجبنة و زبدة البندق ثم ضعيه في الثلاجة حتى يتماسك

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