طريقة إعداد وتحضير شوربة البحريات

القاهرة - لايف ستايل المقادير

كابوريا جمبرى استاكوذا سمك فيليه زعفران مذاب فى ماء دافئ بطاطس ثوم كرفس طماطم كرات جزر بصل ورق لورى ملح فلفل مرقة دجاج زيت زيتون طريقة التحضير

* نقوم بتحضير شوربة او مرقة على النار * نضع الصدفيات (الكابوريا والأستكاوذا والجمبرى) فى صينية على النار بها قليل من الزيت ونتركهم لكى يتغير لونهم * ثم نضيف باقى المكونات ماعدا البقدونس ونقلبهم جيدا بحيث أن تكون الصدفيات فى أسفل الصينية لكى يتحمر لونهم * ثم نضع الشوربة ونتركهم لتمام التسوية * ثم نضع السمك الفيليه فى الأخر ونتركها على النار * ثم نضعها فى طبق التقديم

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