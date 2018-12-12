طريقة إعداد وتحضير بيتزا الجمبرى

المقادير

كوب دقيق 2 ملعقة صغيرة خميرة 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 1 ملعقة كبيرة عسل 1 ملعقة صغيرة ملح ماء دافئ

طريقة التحضير

* لعمل العجين :نضع الخميرة مع الماء الدافئ والعسل ثم نضع الملح على الدقيق

* ونضعهم فى العجانة مع أضافة قليل من زيت الزيتون لكى نحصل على عجين متماسك ونتركها تتخمر لمدة 45 دقيقة

* ثم نفرد العجين على مقياس الصينية ونضعها فى الصينية ثم نقطعها على شكل مثلثات

* ونضع عليها صلصة البيتزا ثم نضع الجمبرى المتبل بالأعشاب

* نضع على كل قطعة من الجمبرى على مثلث من العجين ونقوم بغلق كل مثلث على حده من طرفة ونرش قليل من المياة على العجين لكى نضع الشمر من فوق العجين وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 ونقدمها .