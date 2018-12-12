طريقة إعداد وتحضير طاجن الكاليمارى

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أرز مرقة دجاج فلفل ألوان طماطم فلفل أخضر كزبرة بقدونس شبت كرفس ثوم بصل ملح طريقة التحضير

* لعمل خلطة الحشو للكاليمارى نضع جميع المكونات مع جمبرى مقطع قطع صغيرة * ثم نقوم بحشو الكاليمارى بعد تنظيفة جيدا ملاحظة: نترك مساحة فارغة فى الكاليمارى لكى يتم تسويتة بشكل جيد ثم نغلقة بخله أسنان لكى لا يخرج منه الحشو * نضع قليل من الزيت فى حلة ثم نضع البصل والكاليمارى المحشى ونتركة لكى يأخذ لون * ثم نضيف نفس مكونات خلطة حشو الكاليمارى مرة اخرى بدون الأرز * ونتركهم بضع دقائق على النار ثم نرفعة فى طاجن ونضع علية المرقة * وندخلة الفرن على درجة حرارة 200 ونقدمة

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