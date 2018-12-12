شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف مادة فى المعدة تتحد مع اللحوم الحمراء وترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد فريق من الباحثون سبباً آخر للحدّ من استهلاك اللحوم الحمراء، حيث وجدوا أنها ترفع من مستويات مادة كيميائية ناتجة عن القناة الهضمية تُسمى تريميثيل أمين (TMAO)، وترتبط أيضاً بأمراض القلب.

ووجد العلماء أن الأشخاص الذين يتناولون غذاءً غنياً باللحم الأحمر لديهم ثلاثة أضعاف مستويات "TMAO" مقارنة بالذين يتناولون غذاءً غنياً باللحوم البيضاء أو بروتينات نباتية.

وأوضح الباحثون أن (TMAO) هو منتج ثانوى للغذاء يتشكل من بكتيريا الأمعاء أثناء عملية الهضم وهو مشتق جزئياً من المواد المغذية الموجودة في اللحوم الحمراء.

فى حين أن مستويات الدهون المشبعة العالية فى اللحوم الحمراء معروفة منذ زمن طويل بأنها تساهم فى أمراض القلب "السبب الرئيسى للوفاة فى الولايات المتحدة الأمريكية" فقد حددت الدراسة الجديدة تأثير اللحوم نفسها على أمراض القلب.

وتم تمويل الدراسة بشكل كبير من قبل المعهد الوطنى للقلب والرئة والدم (NHLBI)، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة، سيتم نشرها فى عدد ديسمبر فى مجلة القلب الأوروبية، وهو منشور للجمعية الأوروبية لأمراض القلب.