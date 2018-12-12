تعرفى على الأطعمة المفيدة لنمو الشعر

نصحت مجلة "فرويندين" الألمانية بدمج بعض الأطعمة في برنامج العناية بالشعر، لتحفيزها نموه بطريقة طبيعية، بفضل وجود البروتين ومغذيات أخرى فيها.

من أهم الأطعمة لنمو الشعر:

زيت الزيتون

يعمل زيت الزيتون البكر الممتاز على تحسين صحة الشعر، لأنه يحتوي على الكثير من الأحماض الدهنية أوميغا 3 والأحماض الأمينية والفيتامينات، التي تحفز جذور الشعر، وليعمل زيت الزيتون بكامل قوته فلا بد من تسخينه قليلاً، ثم تدليك فروة الرأس به لمدة عشر دقائق، ثم غسل الشعر جيداً، وتكرار هذا الإجراء مرة واحدة أسبوعياً.

البصل في الشامبو

لا داعي للقلق هنا من انتشار رائحة البصل في الشعر، حيث تعتبر مركبات الكبريت في البصل من المواد المثالية لتعزيز نمو الشعر، ويمكن تحضير الشامبو بالبصل بسهولة، بعد فرم قطع صغيرة من البصل وخلطها مع الشامبو العادي، ومن الأفضل أن يكون ذلك في الوعاء القابل لإعادة الملء في الحمام، ويترك الخليط أسبوعاً، قبل غسل الشعر بالشامبو المخلوط بالبصل ثلاث مرات أسبوعياً، أما لرائحة البصل فيمكن معالجة الشعر بعد ذلك ببلسم للقضاء عليها.

خل التفاح

ينصح الخبراء دائماً بغسل الشعر بالخل لاسيما في المناطق التي يحتوي فيها ماء الصنبور على مواد جيرية، ويعمل الخل على إذابة المواد الجيرية وجعل الشعر أكثر نعومةً ولمعاناً، وتعمل المعادن والأحماض الدهنية في خل التفاح على تحفيز نموه وزيادة لمعانه، وتتمثل أسهل طريقة لاستعمال خل التفاح في وضعه في عبوة اسبراي ورشه على الشعر بعد الشامبو، ولكن لا يُشطف بالماء.

البروتين

يحفز البروتين نمو الشعر، ويمكن دمج البروتين النقي مع مستحضرات العناية بالشعر، بإضافة اثنين من بياض البيض في وعاء وتقليبه جيداً، وبعد ذلك يوضع على الشعر بالكامل، ثم يُترك لمدة نصف ساعة، وفي النهاية يشطف الشعر بالماء، على أن تتكرر هذه العملية ثلاث مرات أسبوعياً على الأقل