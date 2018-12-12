كيفية التعامل مع الحساسية لدى الأطفال

تعتبر الحساسية لدى الأطفال من الأمور الصعبة، إذ يتعين عليهم التعايش معها في ظل قيود على حياتهم اليومية، ويمكن للآباء دعم أطفالهم للتغلب عليها.

ويمكن للآباء حماية أطفالهم من التعرض للإجهاد، لأنه يزيد من الحساسية، ومن المهم أيضاً اتباع نظام لإدارة الإجهاد والتوتر لدى الأطفال والأصحاء، وإذا كان الطفل يمارس الرياضة كثيراً، فإنه ينعم، رغم الإجهاد الذي يعانيه، بالكثير من المتعة والمرح، ولذلك لا يجب المبالغة في حماية الأطفال الذين يعانون من الحساسية، لحاجتهم للشعور الجيد بأجسامهم.

وبالإضافة إلى ذلك يتعين على الآباء إبلاغ المعلمين والأصدقاء عن إصابة الطفل بحساسية الفول السوداني مثلاً، حتى يمكنهم التصرف السليم في حالات الطوارئ، وفي الحفلات التي يتجمع فيها الأطفال، فإنه من الأفضل أن يصطحبوا معهم أدوية الطوارئ الخاصة بالحساسية، علاوة على أنه يجب على الآباء الاستفسار عن نوعية الأطعمة في الحفلات التي يشارك فيها الأطفال، والتحقق من ملاءمتها للطفل المصاب بالحساسية.