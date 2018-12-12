السلطات الصحية في باكستان تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال

نشرت السلطات الصحية في باكستان أكثر من 270 ألف فرد من في بداية حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال بجميع أنحاء البلاد، تستمر 5 أيام، بهدف استئصال المرض.

وينتشر المرض، الذي يمكن أن يصيب الطفل بالشلل مدى الحياة، بشكل أكبر في المنطقة الجبلية شمال غربي البلاد بالقرب من الحدود الأفغانية، وهي منطقة ظلت حتى سنوات ماضية تحت سيطرة مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة.

وقتل المسلحون عددا من العاملين في مجال الصحة ورجال الشرطة الذين يحرسونهم، بسبب شائعات بأن لقاح شلل الأطفال يهدف إلى تعقيم أطفال المسلمين.

وقال بابر بن عطا، المتحدث باسم رئيس الوزراء لشؤون مرض شلل الأطفال، اليوم الاثنين، إن الحملة تستهدف تطعيم 40 مليون طفل دون سن الخامسة، مشيرا إلى أن الجيش والشرطة والقوات شبه العسكرية، توفر الأمن للفرق الطبية أثناء حملة التطعيم.

يشار إلى أن باكستان وأفغانستان من بين عدد قليل من البلدان في العالم، التي لا يزال شلل الأطفال متوطنا بها.

ومع ذلك فقد ساعدت حملة التطعيم التي مولتها الأمم المتحدة، باكستان على السيطرة على انتشار المرض، وانخفض عدد الأطفال المصابين حديثا إلى ثمانية أطفال فقط هذا العام، مقارنة بـ306 أطفال في عام 2014.