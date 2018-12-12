شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تمارين رياضية هتعالج النحافة وتحافظ على صحة جسمك.. اعرف هى ايه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من التمارين الرياضية التى تساعد على زيادة الوزن وعلاج النحافة مع تناول النظام الغذائي الصحى الغنى بالبروتينات والخضروات والفواكه.

وحسب ما ذكره موقع stylecraze فأن أبرز التمارين الرياضية التى تساعد على زيادة الوزن هى:



سباحة

1: تمارين الضغط

وهى من أشهر التمارين الرياضية التى لا تحتاج لأوزان أو مكان للتدريب كما إنها تساعد على زيادة الوزن وتعزيز صحة العضلات وقوة العظام، بشكل سريع.

2:تمارين الايروبكس

وهى من أنواع التمارين الرياضية التى تعتمد على الشهيق والزفير كما انه يعزز التمثيل الغذائي ، ويساعد على فتح الشهية ويعمل على زيادة الوزن.

3:السباحة

تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية كما أنها تساعد على زيادة الوزن بشكل صحى، وشد الجسم ومنع الترهلات.

4:الجرى

يعزز عملية التمثيل الغذائى، ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية وحماية الجسم من الامراض ، كما انه يحافظ على صحة العظام والمفاصل ويفتح الشهية .

5: تمارين السكوات