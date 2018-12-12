تجهيزات المواليد : تحضيرات استقبال التوأم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 01:27 مساءً - الحمل بالنسبة إلى أي امرأةٍ فترةٌ ذهبيةٌ، تكرِّس حياتها فيها لتحضير وتجهيز عالم صغيرها القادم إلى الدنيا، خاصةً أنه سيكون محط أنظار جميع أفراد العائلة والأصدقاء. وتتضاعف المسؤولية حينما تكون المرأة حاملاً بتوأم، ويزداد حماسها لاستقبال طفليها اللذين سيجعلان عالمها أجمل، ويأخذان منها كل وقتها، وهنا تضرب الشيء الذي كانت تخطط لشرائه باثنين.

ولأنَّ بعض النساء يصبن بالحيرة عند التسوق لشراء حاجيات الطفلين، لذا سنعرِّفكن اليوم على أهم الأشياء والأغراض اللازمة لاستقبال التوأم.

الملابس

خلال فترة حملها، تعيش المرأة في عالم وردي مفعم بالفرح والنشاط، وترغب لو تحضر العالم بأسره لطفلها. هذه المشاعر تُضرب باثنين إذا كانت حاملاً بتوأم، وغالباً ما تركز خلال شرائها الملابس على القطع المتشابهة تماماً، أو التي كُتبت عليها عبارات طريفة، تكمل إحداهما الأخرى، مثل "خذ واحداً واحصل على الثاني مجاناً"، "أنا وصلت أولاً، لا أنا وصلت في الأول"، "أنا حبيبة أمي، وأنا حبيبة أبي". وعادةً ما تختلف الملابس بحسب جنس التوأم "ذكر أو أنثى، أو كلاهما"، وما إن تعرف الحامل بجنس توأمها حتى تكتسي غرفتهما بالألوان المناسبة لهما.

أدوات الرضاعة

من المهم جداً أن تكون المرأة على علم بالمستلزمات الخاصة بكل مولود، وألَّا تشاركهما الأدوات نفسها، خاصةً "الرضَّاعة" و"اللهَّاية"، لعدم نقل العدوى من طفل لآخر في حال التقاط أحدهما مرضاً معيناً.

العربات

عربة الطفل من الأغراض المهمة التي يجب على المرأة الحامل اختيارها بعناية. هناك عربات مخصصة للمواليد التوأم، تسهِّل على الأم التحكم بطفليها عند الخروج من المنزل بدلاً من شراء عربة لكل طفل، كما أن هناك عديداً من الموديلات الجميلة والمريحة للأم والطفل.

سرير المواليد

من أجمل اللحظات بالنسبة إلى أي أم رؤيتها مولودها ينعم بنوم هادئ ومريح، لذا يفضَّل شراء أسرَّة خاصة بالمواليد التوأم تفصل بين الصغيرين حتى لا يزعج أحدهما الآخر.

حفلة استقبال المواليد "بيبي شاور"

التجهيز لحفلة استقبال التوأم أجمل بكثير من حفلة المولود الواحد، لكنَّ تفاصيلها أكثر، خاصةً إن كان التوأم ذكراً وأنثى، إذ ستكون الألوان أكثر فرحاً وبهجة. وتشتهر هذه النوعية من الحفلات بخفة ضيافتها، التي تكون عادةً على شكل مأكولات متناهية الصغر، وعلب صغيرة تحتوي على الحلوى، وتحمل اسم المولود، وعلب عصير، وزجاجات ماء، تحضر لكل مولود باسمه ولون يناسب جنسه.

نصيحة شرائية للأمهات

يمكن للحامل التي تستعد لاستقبال توأم، أن تشتري حاجياتها عبر الإنترنت فهناك مواقع مخصصة لبيع مستلزمات المواليد التوأم بأسعار منخفضة مقارنة مع المحلات التجارية الأخرى مثل justmultiples وaliexpress وغيرهما.