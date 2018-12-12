طريقة إعداد وتحضير كيك شوكولاتة سهل وسريع

القاهرة _ لايف استايل المقادير

- طحين : 2 كوب

- سكر : 2 كوب

- بودرة الكاكاو : ثلاث أرباع الكوب

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة ونصف

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- ملح : ملعقة صغيرة

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة صغيرة

- لبن زبادي : كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- الماء : كوب (مغلي) طريقة التحضير 1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة. 2. جهزي قالب الكيك أو صينية كيك مقاس 9 انش، وادهنيها بالزبدة ورشة طحين. 3. اخلطي الطحين والبيكنج صودا والبيكنج باودر والسكر والملح والقهوة في وعاء كبير، واخلطي المزيج جيداً. 4. أضيفي الحليب والزيت والبيض والفانيلا لخليط الطحين، واخلطي على سرعة متوسطة حتى تمتزج المكونات. 5. خففي سرعة الخفاقة وأضيفي الماء المغلي واللبن الزبادي واخفقي حتى يصبح المزيج متجانساً وناعماً. 6. وزعي الخليط في قالب الكيك المجهز وأدخليه الفرن لمدة 35 دقيقة حتى ينضج الكيك. 7. يمكنك توزيع الخليط في صينيتين لعمل كيك من طبقتين. 8. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق ثم زينيه بكريمة الشوكولاتة حسب الرغبة.

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