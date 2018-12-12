شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق طبيعية عشان تزودى حليب الثدى وتغذى طفلك.. تعرفى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الرضاعة الطبيعية هى الوسيلة التى يتغذى عليها الطفل الرضيع بعد ولادته مباشرة، حيث أنها تحتوى على جميع الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تغذية الطفل ومساعدته على النمو بشكل صحى.

ولكن تعانى بعض الامهات من ضعف حليب الثدى مما يسبب الجوع المستمر لأطفالهن، وحسب ما ذكره موقع parentsفأن هناك طرق طبيعية لتعزيز حليب الام وزيادته وهى



الرضاعة

طرق طبيعية لزيادة حليب الثدى

1:الاهتمام بتناول نظام غذائى صحى يحتوى على الفيتامينات والعناصر الغذائية ومنها(الخضروات، الفواكه، الأرز البنى، بذور الكتان، الشوفان، الثوم، الجزر، سمك السلمون، المكسرات، الحلبة).

2:الإكثار فى شرب المياه، لزيادة حليب الثدى يجب الإكثار من تناول المياه والسوائل الطبيعية.

3:الحصول على قسط كافى من النوم والراحة، فيساعد ذلك على الراحة وتعزيز حليب الثدى.



رضاعة طبيعية

4:البعد عن التوتر والضغط النفسى والعصبية، فيؤثر ذلك على صحة الطفل والأم، كما إنه قد يقلل الحليب فى الثدى.

5:الإكثار من الرضاعة الطبيعية، حيث إنها تساعد على انتاج الحليب بشكل أفضل وتعمل على تغذية الطفل.

6:الاستعانة ببعض الأعشاب الطبيعية التى تعمل على زيادة حليب الثدى ومنها (الحلبة، الزنجبيل، الشمر، الشبت، العسل الأبيض).