طريقة إعداد وتحضير ستيك لحم بنكهة الليمون

القاهرة _ لايف استايل
المقادير
- الستيك : 6 قطع (لحم / مدقوق)
- زيت الزيتون : 5 ملاعق كبيرة
- الصويا صوص : ملعقة كبيرة
- العسل : ملعقة كبيرة
- عصير الليمون : 1 حبة
- بشر الليمون : ملعقة كبيرة
- الزبدة : 5 ملاعق كبيرة
- الثوم : فصّان (مهروس)
- أعشاب مجففة : ملعقة كبيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
1. اخلطي عصير الليمون وبشر الليمون وملعقتين من زيت الزيتون والعسل والصويا جيداً، وأضيفي الستيك واتركي المزيج بالثلاجة لمدة 4 ساعات.
2. سخني باقي كمية زيت الزيتون في مقلاة واسعة على النار وقلبي الستيك المتبل حتى يتحمر وتبليه بالملح والفلفل الأسود ثم ازيلي الستيك بعد أن ينضج وضعيه في طبق.
3. سخني الزبدة في نفس المقلاة وأضيفي الثوم والأعشاب وقلبي لمدة دقيقتين.
4. أعيدي اللحم للمقلاة وقلبي لمدة 5 دقائق حتى تتمازج النكهات وقدميه ساخناً إلى جانب البطاطس أو الخضار حسب الرغبة.
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