طريقة إعداد وتحضير شرائح الستيك بالخضار

القاهرة _ لايف استايل المقادير

- الصويا صوص : 3 ملاعق كبيرة

- الماء : ربع كوب

- سكر : 2 ملعقة صغيرة

- النشاء : 2 ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : 3 فصوص (مفروم ناعم)

- الفلفل الأصفر : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مقطع شرائح)

- البروكولي : 2 كوب (مقطع زهرات صغيرة)

- الستيك : 500 غراماً (فيليه / مقطع شرائح طولية)

طريقة التحضير 1. اخلطي الصويا صوص والماء والنشا والسكر في وعاء حتى يذوب النشا. 2. أضيفي ربع كوب من الخليط للحم الستيك المقطعة واتركيها لمدة ساعة. 3. سخني مقلاة عميقة أو مقلاة ووك على نار متوسطة. 4. أضيفي الزيت والثوم والبصل وقلبي لمدة دقيقة. 5. أضيفي الستيك المتبل وزيدي درجة الحرارة وقلبي بسرعة حتى ينضج ويطرى ويصبح بني اللون. 6. أضيفي الفلفل الأحمر والفلفل الأصفر والبروكلي وقلبي لمدة 5 دقائق على نار عالية. 7. أضيفي باقي كمية الصوص واتركي المزيج حتى يبدأ يغلي ويصبح كثيفاً مع تخفيف النار. 8. قدميه ساخناً إلى جانب الأرز الأبيض أو النودلز.

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