طريقة إعداد وتحضير فطيرة الملفوف والخضار

المقادير

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- البصل الأحمر : ربع كوب (مقطع)

- الجزر : كوب (مبشور)

- الكوسا : كوب (مبشور)

- الملفوف : 2 كوب (ملفوف مشكل / مفروم شرائح رفيعة)

- الفلفل الأخضر : ملعقة كبيرة

- الفلفل الأصفر : ملعقة كبيرة

- الذرة : ملعقة كبيرة (مسلوقة)

- بقدونس : ربع كوب

- النعناع : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- بهار : ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

- حليب : نصف كوب

- طحين : كوب

- البيض : 4 حبات

- جبنة الماعز : كوب

- الفطر : نصف كوب (مفروم شرائح)

طريقة التحضير

1. في طنجرة على النار، نضع الزيت ونضيف إليه البصل ونقلبه حتى يذبل، ثم نضيف الجزر، والكوسا، ونقلبهم لمدة دقيقتين.

2. نضيف الملفوف ونقلبه جيدًا حتى يذبل، ثم نضيف الفلفل الأخضر والأصفر والذرة ونستمر في التقليب على النار، حتى تذبل كل المكونات وتطيب، نرفعها عن النار.

3. نضيف البقدونس والنعناع والحليب وبودرة الثوم والطحين والبيض والملح والبهار إلى صحن الملفوف والخضار، ونقلب جيداً حتى يصبح خليط متجانس.

4. نفرد الخليط في صينية، ثم نفرد شرائح الجبنة فوقه، ونضيف شرائح الفطر

5. ندخل الصينية في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة.