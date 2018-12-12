طريقة إعداد وتحضير ستيك دجاج بالكريمة والثوم

القاهرة _ لايف استايل المقادير

- صدر الدجاج : 1 كيلو (فيليه / مدقوق)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- كريمة : كوب (سائلة)

- مرق دجاج : نصف كوب

- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

- الأعشاب الإيطالية : ملعقة صغيرة (مجففة)

- جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور)

- طماطم : نصف كوب (مجففة / اختياري) طريقة التحضير 1. سخني زيت الزيتون في مقلاة واسعة على نار متوسطة، ثم أضيفي الدجاج الشرائح وقلبي حتى يتحمر ويصبح لونه ذهبي. 2. ارفعي الدجاج من المقلاة وضعيه في طبق جانباً. 3. أضيفي الكريمة لنفس المقلاة ومرق الدجاج وبودرة الثوم والأعشاب والجبن البارميزان واخلطي حتى يصبح المزيج كثيفاً. 4. أضيفي الدجاج والطماطم المجففة واتركي المزيج لمدة 10 دقائق وقدميه ساخناً.

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