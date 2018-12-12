طريقة إعداد ساندويش التيركي المدخن والجبن

القاهرة _ لايف استايل المقادير

- خبز الباغيت : قطعة (حجم صغير)

- خس : 1 ورقة

- التيركي المدخن : 4 شرائح

- جبن ايدام : 2 شريحة

- طماطم : شريحة (مقطعة إلى دوائر) طريقة التحضير 1. قطّعي الخبز أفقياً إلى قسمين متساويين. 2. ضعي على القسم السفلي بالتدريج الخس، التركي، الجبن والطماطم. 3. غطّي المكوّنات بالطبقة العليا من الباغيت وقدّميها مباشرةً على سفرتك.

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