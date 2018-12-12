طريقة إعداد سلطة السبانخ بالزيت لرجيم صحي

القاهرة _ لايف استايل المقادير

- ورق السبانخ : 3 اكواب (مغسولة ومفرومة خشن)

- البصل : 1 pcs (صغيرة مفرومة ناعم)

- الثوم : 4 pcs (مهروس)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : ملعقتان كبيرتان (للوجه)

طريقة التحضير 1. يقلب البصل بزيت الزيتون ليذبل، ثم يضاف الثوم والسبانخ، ويرش بالملح، وتغطى لتذبل وتنضج، وستقل كمية السبانخ بشكل ملحوظ. 2. يرفع الغطاء ويترك لينشف ماؤه قليلاً. 3. يقدم مع عصرة ليمون على الوجة ويقدم باردة كطبق سلطة.

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