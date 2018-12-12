طريقة إعداد أورزو بالدجاج والبستو لرجيم صحي

القاهرة _ لايف استايل المقادير

- لتتبيلة الدجاج : صدر الدجاج : 2 صدر (مفروم ناعم)

صلصة البيستو : ملعقتان كبيرتان

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة - مقادير الأورزو : خضار مشكلة : كوب ونصف (مفرزة)

صلصة البيستو : 4 ملاعق كبيرة

الماء : كوبان ونصف

معكرونة لسان العصفور : كوب ونصف (مكرونة أورزو)

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

البصل الأخضر : 2 عود (مفروم)

كزبرة خضراء : ملعقتان كبيرتان (مطحونة) طريقة التحضير 1. اخلطي الدجاج المفروم مع البستو والفلفل الأسود. 2. ضعي الدجاج في مقلاة واسعة وعميقة على نار متوسطة وقلبيه حتى ينضج. 3. أضيفي الخضار المشكلة للدجاج وقلبي حتى تطرى الخضراوات. 4. أضيفي صلصة البستو واخلطي جيداً. 5. أضيفي الماء و الأورزو وغطي القدر واتركيه حتى ينشف الماء وينضج الأورزو. 6. تبلي بالملح والفلفل. 7. اسكبي في طبق التقديم وزينيه بالبصل والكزبرة وقدميه ساخناً.

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