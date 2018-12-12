طريقة إعداد سلمون مشوي بالعسل لرجيم صحي

القاهرة _ لايف استايل المقادير

- العسل : ربع كوب

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الخل الأبيض : ملعقة كبيرة

- أعشاب مجففة : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- فيليه السلمون : 2 شريحة

طريقة التحضير 1. سخني الفرن على حرارة 375 درجة. 2. ادهني صينية الفرن بالقليل من الزيت. 3. ضعي السلمون في الصينية. 4. اخلطي العسل مع الملح والفلفل والأعشاب والزيت والثوم. 5. اسكبي المزيج فوق السلمون في الصينية. 6. غطي الصينية بورق الأولمنيوم وأدخليها الفرن لمدة 20 دقيقة. 7. قدميها ساخنة إلى جانب السلطة.

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