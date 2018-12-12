القاهرة - لايف ستايل تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض مقتل سيدة عجوز داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور. تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثة سيدة عجوز داخل شقتها، تبين من الفحص المبدئي إصابة المجني عليها بضربة على الرأس، حيث عثر عليها داخل شقتها جثة هامدة. شكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء الحادث ويتولي فريق البحث فحص الشقة لبيان مدى وجود بعثرة بمحتوياتها أو كسر بمنافذها ومناقشة الجيران وأسرة القتيلة

شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة أمن الجيزة تكثف جهودها لكشف غموض مقتل سيدة عجوز على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .