فتاة تُلقي بنفسها من الطابق التاسع في الهرم بعد ضبطها تمارس الرذيلة

حاولت فتاة الهرب من فتك أهالي منطقة الهرم بعد اكتشاف ممارستها الرذيلة مع شابين داخل شقة أحدهما، فالقت بنفسها من الطابق التاسع وسقطت مهشمة الجسد، تم نقلها إلى المستشفى وضبطت قوات الأمن الشابين.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا بلاغ من الأهالي بسقوط فتاة من أعلى عقار، انتقلت قوة أمنية إلى مسرح الحادث وتبين سقوط فتاة من الطابق التاسع أعلي "تندة" بالطابق الخامس ومصابة بكسور بالحوض والفك وعدة إصابات وجروح أخرى فتم نقلها الي مستشفى الهرم في حالة سيئة، وأشارت تحريات العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة إن الفتاة في العقد الثاني من العمر من منطقة بولاق الدكرور سيئة السمعة اعتادت ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مادية .

وأضافت تحريات العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، أن الفتاة اتفقت مع شابين على ممارسة الرذيلة مقابل 400 جنيه في الليلة داخل شقة أحدهما وأن أهالي العقار علموا بتواجد الفتاة فحاولوا اقتحام الشقة؛ ما أثار فزع الفتاة ودفعها إلى القفز من الشرفة في الطابق التاسع، وسقطت على تندة الطابق الخامس وأصيبت بكسور.

تحفظت قوات الشرطة برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم على الفتاة داخل المستشفى بينما ألقت القبض على الشابين، وتحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.