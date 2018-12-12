فيديو معلوماتى.. إزاى تعالج السمنة عند الأطفال؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السمنة من أخطر الأمراض التى يتعرض لها الإنسان، حيث إنها تؤثر على جميع وظائف الجسم، كما أنها تسبب الإصابة بالأمراض المزمنة المختلفة مثل مرض السكر والقلب وتؤثر على العضلات والمفاصل، الأدهى من ذلك هو إصابة الأطفال بمرض السمنة، فيسبب ذلك مشاكل صحية فى المستقبل ويؤثر على مستواهم الدراسى.
وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك طرقا عديدة لعلاج السمنة عند الأطفال وهى:
1ـ منع الأطفال من الإكثار فى شراء الحلويات
مثل: المقرمشات والكوكيز والشيكولاتة، وتشجيعهم على استبدالها بالخضروات والفواكه
2ـ التقليل من تناول المشروبات المحلاة والغازية، واستبدالها بالعصائر والسوائل الدافئة
3ـ لا تشجعى طفلك على تناول الطعام أمام التليفزيون أو الكمبيوتر
4ـ تجنبى إعطاءه كميات كبيرة من الطعام
- والأفضل تقسيم وجبات اليوم على 5 مرات
5ـ الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية
لأنها تعزز صحة العضلات والمفاصل وتحارب السمنة
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