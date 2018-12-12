شكرا لقرائتكم خبر عن الضحك من غير سبب ممكن يكون مرض.. اعرف السبب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجد بعض الأشخاص يعانون من نوبات ضحك أو بكاء مفاجئ، دون توقف، وهذا ليس بسبب شعورهم بالحزن أو الفرح، ولكن للإصابة بمرض "التأثير البصلى الكاذب"، والذى نتعرف عليه فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " mayoclinic".

التأثير البصلى الكاذب، هو عبارة عن حالة من نوبات الضحك أو البكاء المفاجئ بشكل غير قابل للسيطرة، ويحدث عادة عند الأشخاص الذين يعانون من حالات أو إصابات عصبية معينة، والتي قد تؤثر على طريقة تحكم الدماغ في الأنفعال.

الأعراض

- نوبات متكررة وغير إرادية لا يمكن السيطرة عليها من البكاء أو الضحك.

- غالباً ما يتحول الضحك إلى دموع.

ولأن تأثير البصلى الكاذب غالباً ما ينطوي على بكاء، لذلك يشخص خطأ على أنه اكتئاب.

الأسباب

يحدث التأثير البصلى الكاذب، عادة عند الأشخاص الذين يعانون من الأمراض التالية:

- السكتة الدماغية.

- التصلب الجانبي الضموري (ALS).

- التصلب العصبي المتعدد.

- إصابات في الدماغ.

- مرض الزهايمر.

- مرض الشلل الرعاش.





طرق التشخيص

عادة ما يتم تشخيص من خلال التقييم العصبي، من قبل أطباء الأعصاب وكذلك الأطباء النفسيين.





طرق العلاج

يحتاج علاج التأثير البصلى الكاذب إلى تناول أدوية مضادات الإكتئاب، وبعض الأدوية الأخرى التى يصفها الطبيب، مع شرح حقيقة المرض للعائلة حتى يحصل المريض على دعم نفسى من أفراد الأسرة.