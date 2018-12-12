انت الان تتابع موضوع كيفية إخفاء عروق اليدين والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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الأيدي من أكثر الاشياء التي تبرز أنوثة المرأة و جمالها ، و هناك العديد من النصائح التي يمكن الاعتماد عليها في تجميل الأيدي ، و لكن ماذا لو كانت الأيدي مليئة بالعروق فما الطريقة المثلى للتخلص من هذه العروق.
هناك العديد من الإجراءات المتاحة لجعل تلك الأوردة و العروق المنتفخة القبيحة على الأيدي أقل وضوحا ، حيث تشير الأوردة و التجاعيد على اليدين و القدمين إلى الشيخوخة ، فمع تقدمنا في العمر ، تبدأ الأنسجة الضامة في الجلد بالضعف مما يؤدي إلى ظهور معزز للأوردة على اليدين و القدمين ، و بعض الطرق التي تساعد على تخفيض الأوردة على الأيدي بشكل طبيعي هو تناول نظام غذائي جيد واستخدام تقنيات يمكن أن تزيد الدورة الدموية ، و هناك العديد من النصائح الأخرى و منها ما يلي.
علاج عروق اليدين
العلاج التجميلي
دعونا نبدأ ببعض الإجراءات التجميلية أولاً و من بين هذه الطرق العلاج باستخدام تقنيةSclerotherapy هو علاج يستخدم لتقليل الأوردة المرئية المكبرة على اليدين و القدمين ، عادة يمكنك القيام به عند طبيب الأمراض الجلدية ، أو في مركز طبي التجميل ، و يمكن أن تكلف ما بين 100 دولار و 500 دولار اعتمادًا على حجم مشكلتك ، و يفضل بعض الأطباء استخدام مزيج من العلاج بالليزر و هذه التقنية لتوفير أفضل النتائج ، و قد تحتاج إلى جلسة واحدة أو جلستين للتخلص بشكل فعال من جميع الأوردة على اليدين و الساقين ، و بالمثل يمكن استخدام إجراء يسمى استئصال microphlebectomy لجعل الأوردة على الأيدي أقل وضوحا ، للحصول على حل مؤقت يستمر لمدة 6-8 أشهر ، يمكنك الذهاب للحشوات مثل Juvederm أو Restylane التي تملأ الجلد و تجعل الأوردة المنتفخة على الأيدي أقل وضوحًا.
العلاج بالخلايا الجذعية
هذه طريقة أخرى مشهورة و مضمونة للحد من الأوردة على اليد ، سيقوم الطبيب باستخراج صفيحات دم البلازما ، و معالجتها و حقنها في مناطق المشكلة ، و تحتاج إلى العثور على متخصص في مستحضرات التجميل الذي يقوم بعلاج PRP أو البلازما الغنية بالصفائح الدموية ، و هذا هو العلاج المتطور للتخلص من الأوردة السميكة أو الدخيلة أو الدوالي.
تطبيق عشبة عبائة الساحرات موضعيا
إذا لم تكن الجراحة خيارًا ، يمكنك استخدام بعض العلاجات المنزلية المعروفة بأنها تجعل الأوردة أقل وضوحًا ، و مع ذلك يجب أن تكون صبورًا جدًا عند استخدام هذه الطرق ، يوضع العشب ثلاث مرات في اليوم على جميع أنحاء الجلد للتخلص منها بسرعة ، و سيكون عليك اتباع هذا العلاج بجد لمدة سنة على الأقل لرؤية النتائج.
استخدام الزيوت الأساسية
تحارب العديد من الزيوت الأساسية الالتهاب و تحسن الدورة الدموية لتعطيك بشرة أكثر شبابًا و صحة ، و أفضل زيت أساسي لتقليل الأوردة على الأيدي هو زيت السرو الأساسي ، اخلط زيت السرو مع قليل من الشوكلاته و اترك الخليط على اليدين ، و قم بتدليك الخليط جيدا في المناطق المتضررة ، كرر التدليك ثلاث مرات في اليوم لعدة أسابيع لرؤية النتائج.
ممارسة التمارين
ممارسة التمارين مفيدة للغاية لتقليل الأوردة و جعلها أقل وضوحا بشكل طفيف ، و يمكنك الذهاب لأي نوع من التمارين و لكن التدريب على الوزن أو التدريب المفاجئ مفيد بشكل خاص ، حيث يحسن التدريب بالوزن الدورة الدموية و يساعد على تقوية بنية خلايا الجلد ، و يمكنك القيام بأي نوع من تدريب الوزن 20-30 دقيقة في اليوم خمس إلى ست مرات أسبوعيا.
استخدام أكمام ضغط
لتقليل الأوردة في اليدين و حتى منع الحالة من التدهور ، استخدم أكمام الضغط عند ممارسة الرياضة أو الخروج في الشمس ، تتوفر العديد من الأكياس ذات النوعية الجيدة ، كما أنها تأتي مع الحماية من الأشعة فوق البنفسجية ، و هناك فائدة أخرى لاستخدام الأكمام الضغط هو أنها يمكن أن تمنع لدغ الحشرات و أيضا حماية ذراعيك أثناء ممارساتك اليومية ، و البستنة ، و صيد الأسماك و غيرها.
تناول الكثير من التوت
كما يلعب النظام الغذائي دورا هاما في الحد من الأوردة على الأيدي بشكل طبيعي ، استهلاك نظام غذائي صحي غني بالأطعمة المضادة للأكسدة مثل الفواكه و الخضروات خاصة في ألوان مختلفة ، هي طريقة رائعة خاصة بسبب ارتفاع محتواها من البيوفلافونويد.
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