شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتخلص من حكة الأذن أهمها استخدام زيت الزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكة الأذن المتواصلة قد تمنعك من التركيز على أي شيء آخر ، وتمتص متعة كل شيء، وتجعلك ترغب في تمزيق أذنيك، وهى بذلك تسبب العديد من مشاكل الأذن.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “topHomeremedies”، أوضح الباحثون أن الأذن الداخلية البشرية حساسة للغاية، وقناة الأذن معنية بالألياف العصبية الحساسة ، مما يجعل الأذنين متجاوبة وعرضة للحكة مثل أي جزء آخر من جسم الإنسان.

أسباب حكة الأذن

بعض أكثر الأسباب شيوعًا هي:

ردود الفعل التحسسية

التهابات الأذن

جفاف الأذن بسبب عدم كفاية أو عدم إفراز شمع الأذن

تراكم شمع الأذن

الماء المحبوس داخل الأذن

سماعات الرأس

التهاب الجلد بقناة الأذن

لدغ الحشرات

وفيما يلي أهم العلاجات المنزلية لعلاج الأذن المصابة بالحكة، وتشمل:

1. الماء الدافئ

يعتبر تنظيف الأذن بالماء الدافئ من أفضل الطرق للتخلص من شمع الأذن الزائد الذي قد يسبب الحكة في الأذن، وستقوم القوة للمياه بإزالة الشمع، مما يسهل إزالته من الأذن.

2. زيت الزيتون

واحدة من أكثر العلاجات المنزلية المعروفة لتخفيف الحكة في الأذن هي زيت الزيتون، الذى يساعد على إزالة شمع الأذن الزائد ويحافظ على قناة الأذن مشحمة بشكل كاف.

3. الخل الأبيض

الخل الأبيض هو عنصر فعال آخر للتخلص من حكة الأذن، ومع ذلك ، فإنه يعمل بشكل أفضل عندما يقترن بالكحول الأحمر، حيث أنه بينما يساعد الخل على إذابة شمع الأذن، يعمل الكحول الأحمر كعامل تجفيف ويساعد على تبخر أي سوائل متبقية من الأذن.

4. حافظ على أذنك جافة

سواء كان ذلك بسبب أذى الأذن أو عدوى شديدة قد تسبب الحكة في الأذنين ، فإن إبقاء أذنيك جافة قدر الإمكان سيساعد كثيرا، وأي رطوبة في الأذن يمكن أن تسبب العدوى.

جفف أذنيك تمامًا بعد التعرض للرطوبة من السباحة أو الاستحمام، وجفف أذنك الخارجية فقط، وامسحها ببطء بمنشفة أو قطعة قماش ناعمة، وقم بإمالة رأسك إلى الجانب للمساعدة في إخراج المياه من قناة الأذن.