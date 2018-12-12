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طفح الحفاضات طبيعي، ولا يعني ذلك أنك لا تعتني بطفلك. طفح الحفاضات من أكثر المشاكل شيوعا التي تتميز بالبقع الحمراء في المنطقة التناسلية والأرداف وفي المناطق المغطاة بالحفاضات عند الأطفال. لا يجب أن تنتظر حل هذه المشكلة من تلقاء نفسها، فهناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في علاج طفح الحفاض بشكل كبير.

العلاجات المنزلية لطفح حفاضات الأطفال

أولًا وقبل كل شيء ، الحفاضات الرطبة والمتسخة هي السبب الرئيسي لطفح الحفاضات الجلدي. يمكن أن يؤدي الطفح الجلدي غير المعالج إلى إصابات جرثومية لدى الأطفال كما أنها تسبب لهم الشعور بعدم الراحة. وتمثل أفضل العلاجات الطبيعية لطفح الحفاضات ما يلي:

1. زيت جوز الهند

زيت جوز الهند يحظى بشعبية لخصائصه المضادة للفطريات والبكتيريا. خذي نصف ملعقة طعام من زيت جوز الهند وضعيه على المنطقة المصابة بعد غسل المنطقة المصابة جيدا بالماء الدافئ ثم التجفيف. زيت جوز الهند فعال أيضا في علاج طفح حفاضات الخميرة.

2. الخل

مزيج ملعقة صغيرة من الخل الأبيض في كوب من الماء ومسح أرداف طفلك جيدا كلما حان الوقت لتغيير حفاضات طفلك قد يساعد كثيرا في علاج طفح الحفاضات.

3. حليب الثدي

حليب الثدي هو علاج فعال لعلاج طفح الحفاضات. كل ما عليك القيام به هو وضع بضع قطرات من حليب الثدي على المنطقة المصابة بالطفح الجلدي، والسماح لها بأن تجف من تلقاء نفسها.

4. حافظ على الحفاظات النظيفة

تنبع مشكلة طفح حفاضات في الواقع من الحفاضات الرطبة. تأكدي من تجفيف أرداف طفلك بلطف. ومن الضروري استخدام صابون خفيف أثناء استحمامه وتنظيف مكان حفاضات الطفل بلطف. تذكري أنه يجب تغيير الحفاضات في كثير من الأحيان (كل 4 ساعات) وعدم استخدام مناديل الكحول.

5. نشا الذرة

يعمل نشا الذرة بشكل أفضل من خلال الحفاظ على جفاف منطقة الحفاض عند طفلك وامتصاص الرطوبة بشكل فعال. فقط خذي بعض الماء الفاتر وأغسلي قاع طفلك به. اتركي قاع طفلك حتى يجف طبيعياً وامسحي الجلد بقطعة قماش نظيفة. ضع بعض مسحوق نشا الذرة على المنطقة المصابة ووضعه برفق على الحفاض الجديد. افعلي ذلك كل يوم حتى تختفي الطفح الجلدي.

6. الفازلين

لعلاج الطفح الجلدي ، أولاً ، قومي بغسل منطقة الحفاذ عند طفلك جيدا ، وجففيه بمنشفة قطنية ، ومن ثم قام بتطبيق طبقة رقيقة من الفازلين. يحمي الفازلين المنطقة المصابة من الأذى الناتج عن البول والبراز ، وبالتالي يمنع طفح الحفاضات. افعل ذلك بانتظام ، وتغيير الحفاضات في كثير من الأحيان ، وسترى تلك الطفح الجلدي يختفي.

7. دقيق الشوفان

يزيل مركب “سابونين” في دقيق الشوفان الأوساخ والرطوبة من الحواجز الجلدية ، مما يجعل الشوفان خيارًا مغذيًا للقضاء على الطفح الجلدي، مع الحفاظ على بشرة طفلك خالية من الزيوت والأوساخ غير المرغوب فيها. خذي ملعقة طعام من دقيق الشوفان المجفف واخلطيه في ماء الحمام، ومن ثم قومي بتحميم طفلك. إذا كان طفح الحفاض شديدًا ، قومي بإجراء هذا العلاج مرتين في اليوم للحصول على أفضل النتائج.

8. خل التفاح

خل التفاح يعمل بشكل أفضل كعلاج طفح حفاضات الخميرة. ببساطة صب كوب من خل التفاح لماء حمام طفلك وشطف منطقة الحفاض بشكل جيد للتخلص من الطفح الجلدي بشكل فعال.

9. شاي البابونج والعسل

يعمل شاي البابونج والعسل كعلاج مطهر ضد طفح حفاضات طفلك ، وبالتالي القضاء عليه ومساعدته على الشفاء. اخلطي ما يقرب من كوبين من شاي البابونج مع ملعقة صغيرة من العسل ورشيه على طفح حفاضات طفلك يومياً لعلاج فعال للطفح الجلدي.

10. هلام الصبار

إذا كان الطفح الجلدي لحفاضات طفلك مصاحب للالتهاب الشديد ، فعندئذٍ يكون العلاج المنزلي السريع هو استخدام هلام الصبار وتطبيقه عليه.

11. صودا الخبز

صودا الخبز توازن مستويات الأس الهيدروجيني وتزيل البكتيريا والفطريات غير المرغوب فيها من جلد طفلك. تناولي ملعقتين من صودا الخبز وأخلطيه في الماء الدافئ. ثم قومي بغسل طفلك بهذا الخليط بانتظام لعلاج الطفح الجلدي، وتذكري أن تتركيه يجف من تلقاء نفسه دون استخدام منشفة. هذا الخليط يعمل مثل السحر.

12. زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي هو زيت أساسي ممتاز لعلاج طفح الحفاضات بسبب خصائصه المطهرة والمضادة للبكتيريا. خذي ثلاث قطرات من هذا الزيت واخلطيه مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند. ضعي هذا الخليط بلطف على بشرة طفلك وسوف تلاحظين نتائج فعالة.