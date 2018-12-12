شكرا لقرائتكم خبر عن التحدث مع الطبيب النفسى أفضل من الصديق لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى البعض أحياناً من مشاكل نفسية، بسبب متاعب الحياة، وقد يشعرون بالحرج للذهاب لطبيب نفسى، أو قد لا يشعر أحدهم بتحسن حتى بعد الذهاب للطبيب، وقد يفضل البعض التحدث مع أحد الأصدقاء المقربين مما يزيد من المشاكل النفسية، وذلك يعود لعدة أسباب، نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " healthline ".

المعالج لن يحكم عليك

واحدة من أكبر الامتيازات من وجود المعالج؟ يمكنك التحدث معه عن أي شيء، دون الحاجة إلى تصفية نفسك خوفا من الحكم عليك.





حفظ الأسرار

التحدث مع الأصدقاء عن المشاكل النفسية، يمكن أن يحولها إلى مادة للنميمة بين الأصدقاء، بعكس المعالج النفسى الذى يحفظ أسرار المريض ولايبوح بها.

لن يقلل من مشاكلك

لا يوجد شيء أسوأ من المرور بتجربة مؤلمة، وقد يساعد إخبار أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء بها، فى تذكرها دائماً، وعدم تجاوزها، بعكس الحديث مع طبيب نفسى الذى يساعدك بدوره على تجاوز هذه المرحلة، وخاصة عند الإصابة بمشاكل نفسية مثل الاكتئاب أو القلق أو حتى الشعور بالوحدة .





يحسن من شخصيتك

يساعد الطبيب النفسى المريض على العلاج وتخطى الأزمة النفسية التى يمر بها، بعكس التحدث مع بعض اللأصدقاء، الذين قد يذكرونك بأخطائك كل فترة.





كيف تجد المعالج المناسب

يجب البحث جيداً عن طبيب مناسب للعلاج، مثل التحدث مع المرضى الذين تعاملوا معه من قبل، مع التأكد من كفأته العلمية .