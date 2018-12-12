امرأة مسنة تقفز بالمظلة من علو 4000 متر في أستراليا

سجلت امرأة مسنة رقمًا قياسيًا جديدًا بعد أن أصبحت أكبر مُعمرة تقفز بالمظلة من علو فاق 4000 متر.

و تظهر قفزة إيرين أوشيا، البالغة من العمر 102 سنة في الفيديو الذي وثق هذا الإنجاز، بالمظلة من علو 14000 قدم (4200 م) لتهبط بنجاح، وتتوجه بعدها لعناق عائلتها التي كانت في انتظارها.

وقامت المسنة الأسترالية بهذه الخطوة الجريئة للفت الانتباه لحملتها الخيرية التي تجمع فيها الأموال لمعالجة مرضى الجهاز العصبي، ونجحت حتى الوقت الحالي في جمع أكثر من 12000 دولار.