8 نصائح لتجنب الإصابة بالأنيميا أثناء شهور الحمل

يؤكد دكتور “هشام الشاعر” استشاري أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري والعقم بكلية الطب جامعة القاهرة ، أن المرأة التي تتعرض للإصابة بالأنيميا اثناء الحمل ، تكون سبب واضح وصريح للولادة المبكرة أو انخفاض وزن الجنين عند الولادة ، مما يؤدي إلى نقل الدم ، اكتئاب ما بعد الولادة، كما أن السيدة الحامل المصابة بالأنيميا تضعف مناعتها كثيرا و تصبح أكثر عرضة للإمراض، كما أن الإنيميا تكون سبب واضح في النهجان و الدوخة المستمرة و الام المفاصل و العظام و صعوبة التنفس

ويضيف ” هشام الشاعر ” كما أن الإصابة بالانيميا سبب في تأخر نمو الجنين و ضعف مناعته ، كما أنها تعرض الطفل لخطر الإصابة هو الأخر بالأنيميا وهذا قد يؤثر على نمو بقية أعضاء جسمه و يؤثر بشكل سلبى على أداء الجسم لوظائفه بشكل سليم

ويقدم دكتور ” هشام الشاعر ” 8 نصائح للوقاية من الإصابة بالأنيميا

1- تعتقد أغلب السيدات أن علاج الانيميا هو تناول اقراص الحديد فقط وهذا اعتقاد خاطئ حيث أن الحديد يعالج نوع واحد فقط من الانيميا و هو انيميا نقص الحديد، ولكن عند استشارة الطبيب المعالج لك سيقوم بوصف ما تحتاجينه سواء كان حديد أو أحد المكملات الغذائية الأخرى والتي سيكون منها حمض الفوليك أو فيتامين “ب”

2- -على السيدة الحامل تناول 30 مليجرام من الحديد يوميا مايعادل “ثلاث مرات يوميا

3- تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء والدواجن والبيض

4- تناول الخضروات ذات الأوراق الخضراء التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين “C” مثل البروكلي والسبانخ

5- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين “سي” لقائمة طعامك فهي تساعد الجسم في امتصاص الحديد ، ويكون كوب من عصائر الحمضيات مثالي لذلك مثل البرتقال ،الفراولة ،الكيوي ،الطماطم

6- قصب السكر والعسل الأسود من العوامل المساعدة على حل مشكلة الإنيميا

7- الحرص على تناول وجبات من البقوليات وتحديدا العدس والفاصوليا البيضاء واللوبيا وكذلك فول الصويا، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة مثل القمح كالبليلة والشوفان

8- ممارسة الرياضة الخفيفة مثل المشى و السباحة تحسن من استجابة الجسم للعلاج كما تساعد على تحسين الدورة الدموية بجميع أجزاء الجسم و تساعد الحامل على التغلب على أعراض الانيميا