شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الاجهاض المتكرر وابرز اعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاجهاض هو حدث ينتج عنه فقدان الجنين اثناء الحمل ويحدث عادة فى الثلاثة اشهر الاولى من الحمل، كما يتعرض له نسبة كبيرة من السيدات قد يكون بسبب مشكلة صحية عند الأم وقد يكون نتيجة بذل مجهود كبير اثناء الحمل، ولكن تعانى بعض السيدات من الإجهاض المتكرر وهنا يشكل خطورة على صحة الأم.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن أبرز أسباب الاجهاض المتكرر هى:



اجهاض

أسباب الاجهاض المتكرر

1: قد يكون بسبب مشاكل وراثية عند الزوجين.

2:اضطرابات فى المناعة ، مما يؤدى لموت الجنين والإجهاض المتكرر.

3:تشوهات الجنين وأبرزها التشوهات العصبية.

4:مشكلات الرحم، مثل التشوهات والأورام الليفية واضطرابات التبويض، مما تسبب فى انتاج بويضات مشوهة وغير ناضجة.

5:تجلط الدم يسبب الاجهاض المتكرر.

6:التقدم فى العمر من الاسباب التى تؤدى للاجهاض المتكرر وخصوصا الحمل فوق سن الأربعين.

6:التعرض لعدوى بكتيرية أو فيروسية ومنها التهاب المهبل الجرثومى.



الحمل

7:التدخين والتعرض للمواد الكيميائية قد يسبب تشوهات الجنين والإجهاض المتكرر.

8: التعرض للعلاج الاشعاعى والكيميائى.

9:تناول بعض الادوية التى تؤثر على صحة الام والجنين دون استشارة الطبيب.

10:بذل المجهود البدنى قد يؤثر على الحمل ويسبب الاجهاض.

وهناك بعض العلامات التى تظهر على المرأة الحامل وتدل على الاجهاض ومنها

اعراض الاجهاض



الم الاجهاض

1:ألم شديد فى الظهر.

2:نزيف مهبلى.

3:طرد الانسجة مع تجلط فى الدم.

4:ألم شديد فى البطن.

5: تشنجات مهبلية.

6: الشعور بالتعب والإرهاق فى الجسم.

7:غثيان وقىء واضطرابات فى المعدة.

فى هذه الحالة يجب زيارة الطبيب فورا لإنقاذ الأم من المضاعفات التى قد تحدث لها.