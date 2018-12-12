اضرار الزواج المبكر يسبب مشاكل جنسية وعقلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزواج المبكر أو زواج الأطفال هو الزواج الذى لم يكمل أحد الطرفين فيه أو كلاها 18 عاما، وعلى الرغم من الحملات العالمية لحقوق الإنسان بتحذيرات من تأثير الزواج المبكر سلبا على الزوجين، إلا أن كثيرا من البلدان ما زالت تتبع هذا النمط.

ارتبط الزواج المبكر بين المراهقين بحالات التسرب من التعليم خاصة فى المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى مجموعة من النتائج السلبية ، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر طوال الحياة.



اضرار الزواج المبكر

الزواج المبكر يهدد الصحة الإنجابية للشباب

يسبب الزواج المبكر آثارا سلبية سيئة على النساء، حيث يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر الصحية والعزلة الاجتماعية وفقا لموقع " k4health"، مما يحد من قدرتهم فى الحصول على معلومات حول الصحة الإنجابية ومعرفة وسال منع الحمل وفيروس نقص المناعة البشرية وغير ذلك من الأمراض المنقولة جنسياً.

الحمل المبكر يشكل مخاطر صحية خطيرة للأم والطفل، لأنه غالباً ما يشير إلى بداية النشاط الجنسى المتكرر بطريقة غير أمنة فى بعض الأوقات، بسبب عدم نضج الكثير من الفتيات بدنياً ، وبالتالي لا يستطعن ​​ممارسة الجماع أو الولادة.

يرتبط النشاط الجنسى في سن مبكرة بالألم الجسدي والمضاعفات المرتبطة بالحمل ،يمكن أن تكون للمشاكل الصحية المرتبطة بالحمل عواقب عاطفية واجتماعية .



التأثير السلبى للزواج المبكر

مشاكل الزواج المبكر

يسبب الزواج المبكر عد مشاكل أهمها كما ذكرها تقرير موقع " oureverydaylife" ما يلى:

التأثير على التعليم

زواج المرأة قبل سن الـ 19 عام يحرمها من فرصها فى الحصول على التعليم بنسبة 50 % للالتحاق بالمرحلة الثانوية .

التعرض لمشاكل نفسية

كتشفت دراسة جديدة أن زواج المراهقين تزيد لديهم معدلات الإصابة بصورة أكبر بالأمراض العقلية مدى الحياة ، ووفقاً للدراسة فإن أكثر مشاكل الصحة العقلية شيوعاً بين النساء المتزوجات هي تقلبات المزاج واضطرابات القلق مثل اضطراب الهلع ، والاضطراب الثنائي القطبى والاكتئاب.



التأثير السلبى للزواجح المبكر

التأثير على الأطفال

الأطفال الذين يولدون لأبوين صغار قد ينشئون فى بيئة تنتشر فيها معدلات البطالة ومستوي أعلى من جرائم العنف .