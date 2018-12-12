انت الان تتابع موضوع التخلص من آثار الحبوب في الظهر والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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هناك العديد من الحبوب التي تظهر على الظهر و برغم التخلص من هذه الحبوب إلا أن آثارها تبقى واضحة و تحتاج إلى عناية خاصة .

حبوب الظهر

هي تلك الحبوب التي من الممكن أن تظهر في مناطق متفرقة من الظهر ، و هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذه الحبوب ، و خاصة عند النساء ، و لعل من أهم أسبابها هي الإفراط في نشاط الغدد الدهنية ، أو تناول المواد الدهنية ، و هذه الحبوب تسد مسام الظهر بـ الخلايا الميتة ، و حتى بعد علاج هذه الحبوب تبقى آثارها واضحة .

طرق التخلص من آثار الحبوب

وصفة الشوفان

– يساهم الشوفان في امتصاص الدهن الزائد المخزن داخل الجلد ، و يقشر البشرة بشكل فعال، و بالتالي فهو يساهم في تنظيفها من الداخل جيداً ، و تتم وصفة الشوفان بوضع ثلاث معالق كبيرة من دقيق الشوفان في محضرة الطعام .

– يتم طحن الخليط جيداً حتى يصبح بودرة ، ثم يتم وضعه في حوض الاستحمام و مزجه مع الماء الدافئ ، و يُنقع الجسم به كاملاً مع التركيز على أماكن الحبوب في الظهر لمدة نصف ساعة ، و بعدها يُغسل الجسم بالماء الفاتر ، تُكرر تلك الوصفة يومياً إلى حين الحصول على النتائج المرجوة .

خل التفاح

– يعمل خل التفاح على تطهير الجسم من الميكروبات و الجراثيم ، و يُوازن درجة حموضة الجلد ، و بالتالي يساهم في التخلص من الحبوب و آثارها بشكل فعال ، و يمكن عمل وصفة خل التفاح لإزالة آثار الحبوب من خلال مزج كوب من خل التفاح مع كوبين من الماء ، ثم يوضع المزيج في زجاجة بخاخ و يتم رش كمية مناسبة على أماكن آثار الحبوب في الظهر ، ثم تركها حتى تجف تماماً في الهواء الطلق، وبعدها تُغسل بالماء الفاتر .

الطماطم

– من المعروف أن الطماطم تحتوي على الكثير من الفيتامينات المفيدة للبشرة ، مثل فيتامين A وB وC، و التي تعمل على تجدد خلايا البشرة وتغذيها وتنقيها ، و يمكن استخدام الطماطم عن طريق تقطيع حبة من الطماطم إلى نصفين ، و بعد ذلك يتم فرك آثار الحبوب جيداً بها ، و يمكن دهنها بعصير الطماطم ، ثم تركه على الظهر لمدة نصف ساعة ، و بعدها يُغسل الظهر بالماء الدافئ، و يمكن تكرار الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً .

الكركم

– يعد الكركم مطهر فعال و مضاد للالتهابات ، كما أنه يقشر البشرة و بالتالي يساهم في التخلص من أغلب المشاكل التي قد تصيب البشرة ، و يمكن عمل تلك الوصفة من خلال مزج ملعقة كبيرة من بودرة الكركم مع كريمة الحليب حتى تتكون عجينة لينة .

– و يتم توزع العجينة على أماكن آثار الحبوب في الظهر ، و يتم تركه لمدة ثلث ساعة ، و بعدها تُغسل بالماء الدافئ ، و يجب الإشارة إلى أنه إذا كانت البشرة دهنية يجب استبدال كريمة الحليب بعصير الليمون أو اللبن ، و يمكن تطبيق الوصفة يومياً إلى أن يتم التخلص من آثار الحبوب نهائياً .

ملح البحر

– على الرغم من أن الملح يحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم الذي يزيد مشكلة حب الشباب إلا أنه يساعد بشكل كبير على التخلص من آثار حبوب الظهر بشكل سريع و فعال ، و يعتبر ملح البحر من المواد المتوفرة في كل منزل .

– يتم استخدام ملح البحر من خلال ملء حوض الاستحمام بالماء الدافئ ، و إضافة كوب من الملح إليه ، و نقع الجسم بالماء لمدة نصف ساعة ، و غسل الجسم من الماء وتجفيفه ، و دهنه بكريم مرطب ، و تكرير الخطوات مرتين أسبوعياً .

أوراق النعناع

– يحتوي النعناع على مادة الميثنول المهمة للبشرة و المحتوية على بعض المواد المسكنة الطبيعية و المضادة للالتهابات ، و بالتالي فهو يساعد في التخلص من آثار حبوب الظهر .

– يمكن عمل وصفة أوراق النعناع من خلال طحن كمية مناسبة من أوراق النعناع ، إضافة القليل من الماء إليها لتشكيل عجينة متماسكة ، ثم وضعها على الظهر لمدة عشر دقائق ، و يتم غسل الجسم بالماء الفاتر ، و يمكن تكرار الخطوات مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً .