شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب تمنعك من النوم بعد الأكل مباشرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ينصح الأطباء وخبراء الصحة، بعدم النوم مباشرة بعد تناول أي وجبة لما له من أضرار كبيرة.

وقال دكتور علي معيض الشهري، استشاري جراحة أنف وأذن وحنجرة وأورام، على “تويتر” إن هناك 4 أضرار تدفعك لعدم النوم بعد الأكل مباشرة.

وأشار الشهري إلى أن تلك الأضرار تتمثل في: “دفع حمض المعدة إلى المريء مسببة مرض الارتجاع والحرقة، والأرق وعدم الراحة في النوم، والسمنة، وعسر الهضم”؛ لذلك تحتاج ساعتين إلى ثلاث ساعات خاصة لو كانت الوجبة ثقيلة.