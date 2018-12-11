البصل يقي من السرطان ويقوي المناعة في إذاعة الشرق الأوسط

القاهرة - شيماء مكاوي
يستضيف برنامج " أخبارك إيه" في إذاعة الشرق الأوسط ، الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية و المناعة واستشاري الأطفال الأربعاء 12 ديسمبر/ كانون الأول في تمام 11.30 صباحًا للتحدث عن : البصل تفاح الفقراء ، البصل الأحمر يقي من السرطان، البصل الأخضر كبسولة المناعة ، فوائد جديدة لحساء البصل ، البصل يزيد من البكتيريا الصديقة ، البصل مضاد طبيعي ضد الحساسية ، كيف يفيد البصل مرضى الربو ، البصل يحمى من سرطان الرئة، حفظ البصل له شروط ، البرنامج تقديم مها حامد.
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