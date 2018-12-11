طريقة إعداد وتحضيركرات تشيز كيك رد فيلفت

القاهرة _ لايف استايل المقادير

- جبن كريمي : عبوة (طري)

- سكر : ربع كوب

- كريمة : ربع كوب (سائلة)

- الفانيليا : ربع ملعقة صغيرة

- خليط كيك الريد فيلفيت الجاهز : عبوة طريقة التحضير 1. اخفقي الجبن الكريمي مع السكر بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كريمي وهش. 2. أضيفي الكريمة السائلة والفانيلا واخفقي جيداً حتى تتجانس المكونات. 3. ضعي الخليط في الفريزر لمدة ساعتين. 4. سخني الفرن على حرارة 350 درجة. 5. حضري كيك الرد فليفت حسب التعليمات على العبوة. 6. جهزي 2 صينية مقاس 9 انش بدهنها بالزبدة ورشة طحين. 7. وزعي خليط الكيك في الصواني بالمناصفة وأدخليهم للفرن لمدة 30 دقيقة حتى ينضج الكيك. 8. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه حتى يبرد. 9. فتتي الكيك باليد أو الشوكة. 10. أخرجي خليط الجبن الكريمي من الفريزر واسكبيه على شكل كرات صغيرة بواسطة ملعقة الآيس كريم ثم اغمسي الكرات بفتات الكيك وضعيه في صينية مبطنة بورق الزبدة و أدخلي الصينية للثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم وقدميها باردة.

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