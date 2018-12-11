طريقة إعداد موس الفراولة بالموز بثلاث مكونات

القاهرة _ لايف استايل المقادير

- الموز : 2 حبة (مقطع دوائر / مفرز)

- الفراولة : 2 كوب (مجمدة)

- العسل : 2 ملعقة كبيرة طريقة التحضير 1. ضعي الموز المثلج مع الفراولة المثلجة في محضرة الطعام واهرسي المزيج حتى يصبح ناعماً. 2. ضعي الخليط في طبق وأضيفي العسل وحركي حتى تتمازج المكونات. 3. وزعي الخليط في أطباق وقدميه فوراً.

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