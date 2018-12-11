طريقة إعداد وتحضير كيكة التوت المشكل

القاهرة _ لايف استايل المقادير

- الزيت النباتي : ربع كوب

- لبن زبادي : ربع كوب

- حليب : نصف كوب

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقتان صغيرتان

- طحين : كوب ونصف

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- التوت الأزرق : نصف كوب

- التوت الأحمر : نصف كوب

- سكر : ملعقتان كبيرتان

طريقة التحضير 1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة وجهزي صينية كيك مدورة بقياس 8 انش وادهنيها بالزبدة ورشة طحين. 2. اخلطي الزيت واللبن الزبادي في وعاء حتى تمتزج. 3. أضيفي الحليب والسكر واخفقي. 4. أضيفي البيض والفانيلا واخلطي جيداً. 5. أضيفي الطحين والملح والبيكنج باودر واخفقي حتى يصبح المزيج كريمي وناعم. 6. صبي خليط الكيك في الصينية المجهزة ووزعي التوت الأحمر والأزرق على الوجه ورشي ملعقتين السكر فوقها. 7. أدخلي الصينية الفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى تنضج ثم اتركي الكيك ليبرد وقطعيها وقدميها.

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