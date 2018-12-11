طريقة إعداد وتحضير براونيز بالكرز والشوكولاتة

القاهرة _ لايف استايل المقادير

- خليط البراونيز الجاهز : عبوة

- الزيت النباتي : نصف كوب

- عصير الكرز : ربع كوب

- البيض : 3 حبات

- كرز : ثلاث أرباع الكوب (مجفف ومفروم)

- رقائق الشوكولاته : ربع كوب طريقة التحضير 1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة. 2. جهزي صينية مربعة مقاس 9 انش وادهنيها بالزبدة ورشة طحين. 3. في وعاء عميق اخلطي خليط البراونيز الجاهز مع الزيت وعصير الكرز والبيض حتى تمتزج المكونات جيداً. 4. أضيفي رقائق الشوكولاتة والكرز المفروم وصبي المزيج في الصينية المجهزة. 5. أدخلي الصينية للفرن لمدة 40 – 45 دقيقة حتى ينضج البراونيز. 6. أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد مدة 30 دقيقة ثم قطعيها وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة.

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