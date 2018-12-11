شكرا لقرائتكم خبر عن عشان الامتحانات قربت.. متضغطيش على ولادك واعرفى ازاى تتعاملى فى 6 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فترة الامتحانات هى الفترة الأصعب على الطلاب وخصوصا الأطفال الذين يتعرضون للتوتر والقلق والأرق أثناء النوم، لذلك على الأسرة دور كبير فى تقديم الدعم والمساندة لأطفالهم حتى تمر فترة الامتحانات بسلام.

وحسب ما ذكره موقع sylvanlearning هناك بعض النصائح لتعزيز صحة الأطفال نفسيا أثناء فترة الامتحانات.



المذاكرة

1:يجب مساعدة الأبناء على وضع جدول محدد للمذاكرة وتنظيم الوقت، فيساعدهم ذلك على الشعور بالراحة والاطمئنان مع اقتراب موعد الامتحانات؟

2: الاهتمام بالنوم الكافى وعدم الضغط والسهر .

3: توفير جو هادئ فى البيت للمذاكرة ، فيساعد ذلك على تهدئة أعصاب الطفل وعدم التشتت والخوف من الامتحانات.



فترة الامتحانات

4:شجع طفلك على التفكير بشكل إيجابى عند الدراسة أو التوجه لامتحانات وتجنب التفكير السلبى حتى لا يؤثر على تفكيره ويعرضه للاكتئاب والتوتر.

5:من الممكن الترفيه عن الطفل ومساعدته فى الانفصال قليلا عن المذاكرة من خلال عمل أى شىء يحبه مثل مشاهدة فيلم أو الخروج لمكان يفضله.

6:لا تلوم طفلك على نتيجة الامتحانات حتى لو كانت سلبية ، فسيؤثر ذلك على نفسيته ويعرضه للاكتئاب والاضطرابات النفسية الأخرى.