شكرا لقرائتكم خبر عن شفط الدهون بالفيزر.. 5 مزايا تعود على جسمك اعرفها من الدكتور أحمد السبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عملية شفط الدهون بالفيزر هى أحدث طرق تفتيت الدهون فى العالم، وأكثر الطرق فعالية لتنسيق قوام الجسم بالكامل ورسم تفاصيله الدقيقة والقضاء على السمنة الموضعية بدون جراحة، ويتم ذلك عن طريق تكسير الخلايا الدهنية تماما مما يضمن عدم تراكم الدهون مرة أخرى في المناطق التي تم الشفط منها، وفيما يلى يوضح الدكتور أحمد السبكى أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، أبرز المعلومات المتعلقة بشفط الدهون من خلال الفيزر.

شفط الدهون بالفيزر لا يعد عملية جراحية

يؤكد الدكتور أحمد السبكى أن شفط الدهون بالفيزر فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أنه لا يمكن اعتباره عملية جراحية حيث لا تتطلب حدوث جرح وهى عملية بسيطة تتم من خلال فتحة صغيرة (٢ مم) في المنطقة التي سوف يتم شفط الدهون منها، ثم يتم إذابة الدهون بالكامل من خلال ذبذبات الموجات الصوتية التى تخرج من جهاز الفيزر مباشرة علي الخلايا الدهنية فتقوم بتكسير جدار الخلايا وإذابة الدهون، وشفطها من خلال هذه الفتحة الصغيرة، وهذا يعطي نتائج فورية ورائعة، كما يقوم الفيزر عن طريق طول موجى اخر من ذبذبات الموجات الصوتية بشد الجلد تماما وجعله ملاصق للعضلة فيأخذ شكلها وهو ما نسميه بالنحت definition .



الدكتور أحمد السبكى: شفط الدهون بالفيزر لا يعد عملية جراحية

5 مزايا لشفط الدهون من خلال تقنية الفيزر

ويشرح الدكتور أحمد السبكى استشارى جراحات التجميل والسمنة، 5 مزايا هائلة لشفط الدهون من خلال تقنية الفيزر.

الميزة الأولى لشفط الدهون بالفيزر

1- يعمل شفط الدهون بالفيزر على شفط الخلايا الدهنية نفسها والتي تتسبب تراكم الدهون، وبشفط هذه الخلايا الدهنية لا يمكن أن تعود الدهون مرة أخري في هذه المنطقة، مما يعطي نتائج رائعة ودائمة.

الميزة الثانية لشفط الدهون بالفيزر

2- يفقد المريض خلال شفط الدهون بالفيزر، أكثر من 80% من الدهون في المنطقة التي يتم شفط الدهون منها في الجلسة، ولا يحتاج إلى نظام غذائي معين أو ممارسة التمارين الرياضية.

الميزة الثالثة لشفط الدهون بالفيزر

3- يغادر المريض المستشفى في نفس يوم عملية شفط الدهون بالفيزر، ويمارس حياته العملية والطبيعة بعد ثلاثة أيام، وذلك حسبما يؤكد الدكتور أحمد السبكى.

الميزة الرابعة لشفط الدهون بالفيزر

4- تتم عملية شفط الدهون بالفيزر بدون جراحة على الإطلاق، حيث نحتاج إلى فتحة صغيرة تحت الجلد يتم شفط الدهون منها، ولا يتم الدخول إلى تجويف البطن.

الميزة الخامسة لشفط الدهون بالفيزر

5- يوضح الدكتور أحمد السبكى، أنه يمكن أن تجرى عملية شفط الدهون بالفيزر تحت تأثير المخدر الموضعى.

انفوجراف الدكتور أحمد السبكى يوضح مزايا شفط الدهون بالفيزر

ويؤكد الدكتور أحمد السبكى استشارى جراحات السمنة، أن شفط الدهون يساعد السيدات التي يكتسبن وزن زائد في منطقة البطن بعد الحمل والرضاعة، حيث يتم شفط الدهون من منطقة البطن وشد الجلد فيعود القوام الممشوق، مع التأكيد أنه من الضرورى اختيار الطبيب الذى لديه خبرات طويلة فى مجال جراحات السمنة فضلا عن الطبيب الذى يسعى إلى الاعتماد على أحدث الأجهزة الطبية، والإطلاع المستمر على أخر الأبحاث والدراسات فى مجال جراحات السمنة، لأن هذا الأمر يجعل الطبيب قادرا على اختيار نوع العملية المناسبة لكل مريض، بالإضافة إلى إجرائها بكل دقة.