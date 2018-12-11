طريقة إعداد وتحضير شوربة شوفان بالحليب

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- مرق خضار : 5 اكواب

- حليب بودرة : 6 ملاعق كبيرة

- الشوفان : نصف كوب

- الثوم : فصّان (مهروس)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة طريقة التحضير

1. سخّني الزيت في قدرٍ على النار ثمّ أضيفي الثوم والبصل. 2. قلّبي المكونات لخمس دقائق ثمّ أضيفي المرق، الحليب، الشوفان. 3. حرّكي المكونات جيّداً حتى تجانسها ثمّ نكّهي بالملح والفلفل. 4. غطّي القدر واتركي الحساء على نار هادئة. 5. اطحني الحساء في الخلاط الكهربائي ثمّ سخّنيه وقدّميه.

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