طريقة إعداد وتحضير ككب كيك جوز الهند

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : 150 غراماً (طرية)

- سكر : كوب

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- طحين : كوب ونصف

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- حليب : نصف كوب

- جبن كريمي : عبوة (طري بحرارة الغرفة)

- سكر البودرة : كوب

- جوز الهند : 2 كوب طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة. 2. بطني صينية الكب كيك بالورق المخصص لها. 3. اخلطي الزبدة والسكر بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح الخليط هش وكريمي. 4. أضيفي البيض والفانيلا واخفقي. 5. اخلطي الطحين مع الملح والبيكنج باودر. 6. أضيفي خليط الطحين بالتناوب مع الحليب لخليط الزبدة والبيض والسكر حتى تتجانس المكونات. 7. وزعي الخليط في صينية الكب الكيك المجهزة بحيث تملئي حوالي ثلثي كوب الكب كيك. 8. أدخلي الصينية للفرن لمدة 15 - 20 دقيقة حتى ينضج الكيك. 9. أخرجي الصينية من الفرن واتركيها حتى تبرد. 10. اخفقي الجبن الكريمي مع السكر البودرة وثلاثة أرباع كوب من جوز الهند حتى يصبح الخليط كريمي ومتجانس. 11. وزعي الخليط فوق الكب كيك ووزعي جوز الهند المتبقي على الوجه وقدميها.

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