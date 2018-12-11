طريقة إعداد وتحضيروافل الفراولة الطازجة

المقادير

- الدقيق الأبيض : كوبان

- بيكنج بودر : نصف ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

- البيض : 1 حبة (مفصول صفارها عن بياضها)

- الزبدة : ملعقتان كبيرتان

- حليب : كوب

- الفراولة : 240 غراماً (الطازجة)

- الفراولة : 200 غم (المجمدة، لصلصة الفراولة)

- سكر : ربع كوب (لصلصة الفراولة)

- الماء : نصف كوب (لصلصة الفراولة)

- عصير الليمون : ملعقة (الحامض، لصلصة الفراولة)

- النشاء : ملعقة (لصلصة الفراولة)

- الماء : 3 ملاعق كبيرة (لصلصة الفراولة)

طريقة التحضير

1. يخلط كلّ من الدقيق و"البايكنج باودر" والملح والسكر.

2. يخلط الخليط السابق مع صفار البيض والزبدة، ثم يضاف الحليب تدريجياً، حتى تصبح العجينة رطبة.

3. يخفق بياض البيض جيداً حتى تتكوّن رغوة بيضاء، ثم يضاف إلى العجينة.

4. بواسطة ملعقة كبيرة، يغرف من العجينة، ويسكب على صينية "الوافل" الساخنة، ثم تدع لتنضج حتى يصبح لونها ذهبياً مائلاً إلى البني. وتقطّع الفراولة إلى شرائح وتوزّع عليها، ثم تسكب الصلصة.

5. لإعداد صلصة الفراولة: يخلط كلّ من السكر والماء وعصير الليمون الحامض والفراولة، مع التحريك إلى أن يذوب السكر ويبلغ الخليط درجة الغليان، ويضاف النشاء ليتماسك. ثم، تخفّف النار ويدع الخليط ليطهى لمدة 10 دقائق. وعندما تصبح الفراولة جاهزة، تهرس بواسطة الملعقة، ثم توضع الفراولة على مصفاة، وتهرس جيداً مجدّداً للحصول على أكبر قدر من العصارة.