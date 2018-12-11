طريقة إعداد وتحضير وافل العسل الشهي

المقادير

- دقيق : كوبان

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- سكر : 3 ملاعق صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- صفار البيض : 3 حبات

- حليب : كوب وربع (سائل)

- زيت الذرة : نصف كوب

- بياض البيض : 4 حبات

طريقة التحضير

1. اخلطي الدقيق والبايكينغ باودر والسكر والملح معاً، واسكبي نصف الكمّ بشكل دائري في وعاء.

2. اخلطي صفار البيض مع الحليب والزيت، واسكبي الخليط وسط كم الخليط السابق، مع التحريك جيداً.

3. اخفقي بياض البيض في وعاء منفصل، حتى تتشكّل رغوة، ثم اسكبيه فوق العجين.

4. ضعي الخليط في مقلاة الوافل المخصصة، واتركيها على نار متوسطة، حتى يصبح ذهبيّ اللون.

5. عند التقديم، أضيفي العسل.