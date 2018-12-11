طريقة إعداد وتحضير وافل الشوفان بالقرفة

المقادير

- طحين : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- الشوفان : 2 كوب (شوفان ملفوف)

- بذور الكتان : 3 ملاعق كبيرة

- القرفة : 2 ملعقة كبيرة

- السكر البني : ملعقة كبيرة

- البيض : 2 حبة (حجم كبير)

- زبادي : كوب

- كريمة الطبخ : كوب

- سمن نباتي : ربع كوب

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

1. في وعاء كبير، اخلطي كل من الطحين، الملح، الباكينج باودر، الشوفان، بذور الكتان، القرفة، السكر البني، وقلبيهم جيداً.

2. اخفقي البيض مع الزبادي وكريمة الطهي في وعاء صغير حتى يتجانسوا تماماً.

3. أضيفي الخليط الثاني إلى الخليط الأول، مع إضافة السمن، ثم استخدمي المضرب الكهربائي لمدة 3 دقائق للحصول على خليط متجانس.

4. سخني جهاز الوافل وادهنيه بالقليل من الزيت وضعي مقدار مناسب من العجين ثم اقلبيه على الجهة الأخرى حتى يتحمر ويصبح ذهبي اللون.

5. قدميه مع الفواكة الطازجة.