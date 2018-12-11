طريقة إعداد وتحضير وافل البطاطس والجبن

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- البطاطس : 2 كوب (مسلوقة مقشرة ومهروسة)

- البيض : 2 حبة

- لبن زبادي : نصف كوب

- جبن الشيدر : كوب (مبشور)

- البصل الأخضر : ربع كوب (مفروم ناعم)

- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة طريقة التحضير

1. سخني جهاز الوافل والفرن على الدرجة الدافئة. بطني صينية الخبز بورق خاص بالخبز وضعيها جانباً. 2. اخلطي في وعاء كبير البطاطس المهروسة والبيض واللبن الزبادي إلى أن تحصلي على مزيج ناعم. 3. أضيفي الجبن الشيدر والبصل الأخضر والملح والفلفل واخلطي جيداً. 4. رشي جهاز الوافل بسبراي الطهي المانع للالتصاق، وصبي حوالي نصف مزيج البطاطس في وسط الجهاز. 5. أغلقي الغطاء واطهي لمدة 4 إلى 5 دقائق لكل وجبة وافل أو إلى أن يصبح مقرمشاً وذهبي اللون. ضعي كل قطعة وافل تم اطهيها على ورق الخبز وأبقيها دافئة في الفرن حتى وقت التقديم. 6. كرري العملية ببقية مزيج البطاطس إلى أن تخبزي جميع قطع الوافل. 7. قدمي الوافل دافئاً مع بيض عيون مقلي ورشة من الصلصة الحارة حسب الرغبة.

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